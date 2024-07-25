НБУ оставил учетную ставку на уровне 13% годовых: что повлияло на решение

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых с 26 июля 2024 года. Таким образом, НБУ приостановил цикл снижения ставки, начатый в июле прошлого года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

"Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%", - сказал он.

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ последовательно снижал ставку в 2024 году.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ – это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

НБУ использует учетную ставку для достижения нескольких целей:

Контроль инфляции. Увеличивая учетную ставку, НБУ может снизить объем денег в обращении, что способствует снижению инфляции. Уменьшение учетной ставки, напротив, может стимулировать рост инфляции.

Стимулирование экономического роста. Снижение учетной ставки делает кредиты дешевле.

Стабилизация денежной системы. Учетная ставка влияет на ликвидность банковской системы и стабильность финансовых рынков.

Регулировка обменного курса. Учетная ставка влияет на привлекательность национальной валюты для сбережений.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.