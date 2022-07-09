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Війська РФ бояться контратак української армії на Донбасі, - ISW

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Київ, Субота 09 липня 2022 05:40
Війська РФ бояться контратак української армії на Донбасі, - ISW Фото: війська РФ бояться контратак української армії на сході (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань. А тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення підрозділів та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Тому вони знаходяться в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій. Але усвідомлюючи небезпеку перехоплення українськими військами оперативної ініціативи, підрозділи російської армії продовжують проводити обмежені наступальні дії на цій ділянці й в інших місцях уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.

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