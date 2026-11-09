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Темную материю будут искать в 1000 раз эффективнее: что нашли ученые

08:11 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Темную материю попытаются поймать по-новому (коллаж: РБК-Украина)

Ученые идентифицировали три квантовых материала с необычными электронными свойствами. Они способны повысить чувствительность будущих детекторов темной материи до 1000 раз.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике APS.

Почему темную материю сложно обнаружить?

По оценкам астрофизиков, темная материя составляет около 85 процентов всей материи во Вселенной. Она не излучает, не поглощает и не отражает свет, поэтому зафиксировать ее с помощью традиционных оптических или радиотелескопов невозможно.

Современные детекторы пытаются зафиксировать крошечные всплески энергии, возникающие при столкновении частиц темной материи с обычным веществом. Однако для легких частиц эта передача энергии настолько скудна, что стандартные материалы ее просто не замечают.

Три квантовых кандидата

Ученые провели квантово-механическое моделирование и выделили три соединения, способных фиксировать слабые сигналы:

  • диселенид титана (TiSe₂);
  • рутенат стронция (Sr₂RuO₄);
  • легированный алмаз (с примесями - прим. ред.).

Ключевым фактором стало наличие в этих материалах плазмонов-коллективных электронных импульсов. Они реагируют на очень малые вклады энергии и усиливают сигнал.

По расчетам исследователей, диселенид титана может быть в 100-1000 раз более чувствительным, чем существующие аналоги. Кроме того, этот материал лучше подходит для массового производства.

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Вращение Земли - подтверждение сигнала?

Два из исследованных материалов показывают направленную чувствительность. Это означает, что реакция детектора зависит от того, под каким углом частица темной материи попадает в кристаллическую решетку.

Поскольку Земля постоянно вращается, ориентация детектора на поток темной материи будет изменяться в течение суток. Это позволит ученым наблюдать регулярные суточные колебания сигнала и четко отличать потенциальную темную материю от случайного шума фона.

Авторы исследования отмечают: поиск не должен ограничиваться только этими тремя соединениями. Открытие подтверждает существование целого класса квантовых материалов, которые могут стать основой создания новых сверхчувствительных экспериментальных установок.

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