Темная материя выдала себя? Ученые нашли самое убедительное доказательство

Темная материя является одной из самых больших загадок современной науки: она не взаимодействует со светом и остается полностью невидимой для классических методов наблюдения.

О присутствии астрономы догадываются только по гравитационному воздействию на видимые космические объекты, такие как звезды и галактики.

Однако новая работа китайских астрофизиков может существенно приблизить человечество к раскрытию этой тайны.

Прямые доказательства и гипотеза частиц WIMP

В ходе исследования 15,5-летнего массива данных, собранных гамма-телескопом Fermi (FGST), ученые зафиксировали четкий и резкий сигнал гамма-излучения.

По мнению астрофизиков, этот спектральный всплеск отвечает ведущей научной теории, согласно которой темная материя состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMP).

Частицы WIMP почти не реагируют на электромагнитные или ядерные силы, поэтому их невозможно заметить из-за обычного света.

Однако при столкновении двух таких частиц между собой должна происходить их аннигиляция, сопровождающаяся высвобождением мощных гамма-лучей. Именно такой след и удалось обнаружить исследователям.

Выявление четкой линии гамма-излучения рассматривается учеными как ключевое "безоговорочное доказательство", которое может не только подтвердить факт существования темной материи, но и раскрыть ее физические свойства.

Скепсис и потребность в дополнительной верификации

Несмотря на оптимистические заявления авторов исследования, научное сообщество призывает к осторожности. Подобные "безоговорочные" сигналы обнаруживали и раньше - в частности, аномальное гамма-свет фиксировали в центре Млечного Пути и данных других космических наблюдений.

Со всем тем существует вероятность ошибок.

Каких именно?

Аппаратурные погрешности: в истории астрофизики уже случались случаи, когда подобные аномальные всплески оказывались следствием сбоев или калибровки самых измерительных приборов.

Аномалии галактических скоплений: наблюдения проводились за ограниченным количеством галактических скоплений, поэтому обнаруженный сигнал может оказаться локальной космической аномалией, а не свойством всей темной материи.

В то же время, исследователи отмечают, что рассчитанное соотношение сигнала к шуму практически исключает версию об инструментальной ошибке.

Работа космического телескопа Fermi продолжается и к 2040 году объем собранных данных удвоится.

Кроме того, в ближайшие годы международные космические агентства планируют запуск новых гамма-телескопов, которые помогут окончательно проверить, является ли гамма-излучение первым реальным контактом человечества с темной материей.