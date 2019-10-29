Тіло вбитого ватажка ІДІЛ поховали в морі

Тіло лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого у Сирії в суботу, поховано в морі. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на двох представників Пентагону.

Аль-Багдаді був убитий в результаті спецоперації на кордоні Сирії і Туреччини в суботу. У неділю радник з національної безпеки США Роберт о'брайен заявив в ефірі каналу NBC, що з тілом лідера ІД вчинять так само, як з тілом поховано в морі Усами бен Ладена в 2011 році. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розсекретити й опублікувати фрагменти відео спецоперації щодо вбивства аль-Багдаді.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив Трамп.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Ісламська держава" призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Новим лідером ІДІЛ став Абдулла Кардаш. Він також відомий як Хаджі Абдула аль-Афари.