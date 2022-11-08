Киевский телецентр "Карандаш" временно закроют: почему и на сколько

Киевский телецентр, известный как "Карандаш", по решению правления компании "Суспільне мовлення" законсервируют на период военных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий члена правления "Суспільного мовлення" Радиона Кочубея.
Причина такого решения - риски безопасности высотного здания, минимизация энергозатрат и экономия бюджетных средств.
"Одни из первых ракетных ударов были по Киевской телебашне, расположенной рядом с "Карандашом", в результате чего он также получил повреждения. Вопрос, оставаться там или нет, - не стоял. Следует учитывать, что "Карандаш" - это 24-этажный небоскреб, в котором во время воздушной тревоги отключают лифты. В бомбоубежище нужно спускаться пешком длительное время, что также опасно для людей", - отметил Кочубей.
При этом член правления, отвечающий за операционную деятельность компании, отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники "Суспільного" в помещениях телецентра практически не работали, а перешли в другие локации и офисы: часть людей находится в здании телевидения на Крещатике, часть - в Доме звукозаписи, некоторые - дистанционно.
"Консервация помещения означает подготовку здания для минимизации энергозатрат. "Карандаш" имеет автономное отопление. На сегодняшний день мы исходим из минимальных объемов потребления газа, необходимых для сохранения функционирования коммуникаций здания. Температурный режим будет на уровне 7-10 градусов. Работать при таких условиях невозможно", - сказал Кочубей и добавил, что оборудование перенесли в другие места.
По словам чиновника, ежегодно обслуживание и содержание "Карандаша" стоит более 100 млн грн.
Напомним, на шестой день войны России против Украины российские войска атаковали телебашню в Киеве.
Кроме того, "Суспільне мовлення" подало заявление в Европейский суд по правам человека о вероятном нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также международных протоколов. Речь идет о невозможности распространения вещателем информации в результате обстрелов, ракетных и авиационных ударов Россией по телебашням, захвата объектов инфраструктуры и т. д.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.