Киевский телецентр "Карандаш" временно закроют: почему и на сколько

Причина такого решения - риски безопасности высотного здания, минимизация энергозатрат и экономия бюджетных средств.

"Одни из первых ракетных ударов были по Киевской телебашне, расположенной рядом с "Карандашом", в результате чего он также получил повреждения. Вопрос, оставаться там или нет, - не стоял. Следует учитывать, что "Карандаш" - это 24-этажный небоскреб, в котором во время воздушной тревоги отключают лифты. В бомбоубежище нужно спускаться пешком длительное время, что также опасно для людей", - отметил Кочубей.

При этом член правления, отвечающий за операционную деятельность компании, отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники "Суспільного" в помещениях телецентра практически не работали, а перешли в другие локации и офисы: часть людей находится в здании телевидения на Крещатике, часть - в Доме звукозаписи, некоторые - дистанционно.

"Консервация помещения означает подготовку здания для минимизации энергозатрат. "Карандаш" имеет автономное отопление. На сегодняшний день мы исходим из минимальных объемов потребления газа, необходимых для сохранения функционирования коммуникаций здания. Температурный режим будет на уровне 7-10 градусов. Работать при таких условиях невозможно", - сказал Кочубей и добавил, что оборудование перенесли в другие места.

По словам чиновника, ежегодно обслуживание и содержание "Карандаша" стоит более 100 млн грн.