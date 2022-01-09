Телескоп James Webb завершив розгортання дзеркала: що його очікує далі

Телескоп James Webb успішно завершив розгортання 21-футового дзеркала, що вкрите золотом. Тепер він направляється до точки Лагранжа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

"Спільними зусиллями з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством місія Webb досліджуватиме кожну фазу космічної історії - від нашої Сонячної системи до найвіддаленіших галактик Всесвіту, які можна спостерігати", - пише пресслужба NASA.

Зазначається, що перед запуском телескопу у космос, його основні дзеркала були складені, аби поміститися в носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

On Jan. 8, @NASAWebb will fully deploy its primary mirror, marking the end of the most complex space telescope deployment in history. Watch live coverage from mission control starting at ~9am ET (14:00 UTC): https://t.co/dL35eaHD44



Drop expert questions below!#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/iU1JAD1Tlx — NASA (@NASA) January 7, 2022

Чому саме точка Лагранжа?

Це точка, в якій тіло (в нашому випадку James Webb) з незначною масою, "відчуватиме" гравітаційний вплив двох взаємопов’язаних масивних тіл, що даватиме йому можливість перебувати у незмінній позиції щодо них.