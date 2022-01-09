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Телескоп James Webb завершив розгортання дзеркала: що його очікує далі

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Неділя 09 січня 2022 11:32
Телескоп James Webb завершив розгортання дзеркала: що його очікує далі Фото: телескоп James Webb завершив розгортання дзеркала (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп James Webb успішно завершив розгортання 21-футового дзеркала, що вкрите золотом. Тепер він направляється до точки Лагранжа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

"Спільними зусиллями з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством місія Webb досліджуватиме кожну фазу космічної історії - від нашої Сонячної системи до найвіддаленіших галактик Всесвіту, які можна спостерігати", - пише пресслужба NASA.

Зазначається, що перед запуском телескопу у космос, його основні дзеркала були складені, аби поміститися в носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

Чому саме точка Лагранжа?

Це точка, в якій тіло (в нашому випадку James Webb) з незначною масою, "відчуватиме" гравітаційний вплив двох взаємопов’язаних масивних тіл, що даватиме йому можливість перебувати у незмінній позиції щодо них.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі цікаві подробиці обсерваторії James Webb, чому вона настільки важлива для вивчення Всесвіту й чому її запуск переносили протягом більше ніж 14 років.

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