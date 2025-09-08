Телескоп Джеймса Уэбба заснял рождение гигантских звезд в космосе (фото)

Гигантские пики из молекулярного газа

На снимке видна внутренняя граница полости туманности, украшенная зубчатыми пиками газа. Крупнейший из них достигает 5,4 световых лет, а его вершина - 0,14 светового года, что в 200 раз больше расстояния от Солнца до Нептуна.

В центре туманности находится скопление Pismis 24, включающее самые массивные и горячие звезды. Ранее считалось, что звезда Pismis 24-1 - самая тяжелая из известных, с массой 300 солнечных, но позже выяснилось, что это тройная система. Одна из звезд в системе весит 66 солнечных, а две другие – "спектроскопические близнецы" по 36 солнечных каждая.

На снимке изображена система из трех звезд (фото: NASA)

Новые звезды рождаются в пиках

Газ в пиках плотный и устоял перед ультрафиолетом, но постепенно сжимается под гравитацией и формирует новые звезды. В будущем они разрушат "пик" изнутри и появятся в Млечном Пути.

На изображении видны тысячи звезд: сотни принадлежат скоплению Pismis 24, остальные находятся на фоне туманности. Все объекты показаны в ложных цветах, чтобы визуализировать инфракрасное излучение JWST:

Циан - горячий ионизированный газ

Оранжевый - пылевые частицы

Красный - холодный плотный молекулярный водород

Черный - самые плотные участки.

Белый туман, словно испаряющийся с зубчатых пиков, создает магическую атмосферу: это не водяной пар, а газ и пыль, рассеивающие свет звезд и превращающие снимок в космическую фантазию.