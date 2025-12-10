Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнейшую сверхновую во Вселенной (фото)

Сверхновая старше предыдущих рекордов более чем на миллиард лет

До этого самой древней зафиксированной сверхновой считалась звезда, взорвавшаяся, когда Вселенной было 1,8 миллиарда лет - разница составляет более миллиарда лет. На изображении гамма-всплеск виден как маленькое красное пятнышко в центре увеличенной рамки справа.

"Это наблюдение показывает, что с помощью Уэбба можно находить отдельные звезды, когда Вселенной было всего 5 процентов от нынешнего возраста. За последние 50 лет всего несколько гамма-всплесков были зафиксированы в первый миллиард лет существования Вселенной. Это событие очень редкое и крайне интересное", - отметил соавтор исследования Эндрю Леван в пресс-релизе ESA.

Ученые отметили, что взрыв 13 миллиардов лет назад по многим характеристикам похож на современные сверхновые. "Хотя это может не звучать удивительно, мы ожидали больших различий, так как ранние звезды, вероятно, содержали меньше тяжелых элементов, были массивнее и жили меньше", - рассказал соавтор Найл Танвир.

Маленькое красное пятнышко в центре увеличенной рамки - самая древняя вещь, которую вы когда-либо видели (фото: NASA)

Международное сотрудничество ученых

Обнаружение стало результатом международной координации. Сначала обсерватория Swift NASA указала местоположение рентгеновского источника, что помогло Уэббу провести дальнейшие наблюдения и определить расстояние до звезды.

Затем телескоп на Канарских островах подтвердил, что гамма-всплеск может быть очень далеким. Через несколько часов телескоп ESO в Чили оценил возраст звезды - 730 миллионов лет после Большого взрыва. Все это произошло менее чем за 17 часов.

Команда исследователей получила разрешение на дальнейшие наблюдения с Уэббом, чтобы изучать гамма-всплески ранней Вселенной и галактики, которые их породили. "Это свечение поможет Уэббу увидеть больше и получить "отпечаток" галактики", - прогнозирует Леван.

Художественное изображение сверхновой (фото: ESA)