Телеканал ATR заявив про блокування фінансування

Кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати фінансування з державного бюджету. Про це йдеться в офіційній заяві телеканалу.

Як повідомляється, "телеканалу ATR в черговий раз заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році".

У зв'язку з цим телеканал запустив марафон #SaveATR - з ефірами без ведучих і гостей.

"В 2019 році держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня - коли всі банки були закриті і ніякі операції не можна було провести. ATR, згідно із законом, змушений був повернути ці гроші державі", - заявили в ATR.

Наголошується, що в 2020 році з держбюджету їм було виділено 50 млн грн.

"Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх казначейство заблокувало", - йдеться в заяві.

За словами заступника гендиректора ATR Айдера Муждабаева, сьогодні в Держказначействі пройшла нарада, де було остаточно вирішено, що гроші не будуть віддані на фінансування нашого каналу".

Раніше повідомлялося, що на початку 2020 року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України зверталася до корпорації Google з проханням виключити блокування трансляції на відеохостингу YouTube матеріалів телеканалу ATR.