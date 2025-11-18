RU

Телеканал ABC News может остаться без лицензии из-за критики Трампа

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп предлагает Федеральной комиссии связи США изучить возможность лишения телеканала ABC News лицензии на вещание. Причина заключается в неудобных вопросах журналистов и критике президента США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Овальном кабинете заявил Дональд Трамп, которого цитирует Укринформ.

"Я думаю, что ABC следует лишить лицензии, потому что ваши новости являются такими "фейковыми" и такими неправильными! У нас есть замечательный комиссар, председатель (Федеральной комиссии связи - ред.), который должен это рассмотреть", - сказал американский лидер.

Трамп заявил, что материалы ABC News "на 97% выражают негативное отношение к Трампу", и добавил, что победил в выборах "с огромным преимуществом". Поэтому, по мнению президента США, такие новости, "очевидно, не заслуживают доверия".

Заявление президента США прозвучало после вопроса от журналистки ABC News. Она спросила Трампа о том, почему бы не обнародовать все файлы по делу Эпштейна.

В ответ американский лидер обвинил во всем демократов, и заметил, что "пресса почему-то не обращает на это внимания".

Как ранее сообщило издание CNN, Брендан Карр, глава Федеральной комиссии связи США, в сентябре 2025 года уже угрожал телеканалу ABC лишением лицензии. Причиной стало шоу с Джимми Киммелом, который критиковал президента США.

Однако позже, на фоне резкой реакции американского общества относительно сворачивания свободы слова в США это шоу вернули в эфир.

 

Напомним, недавно Дональд Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 миллиард долларов. Причиной стало обвинение в попытке вмешаться в выборы путем редактирования одной из речей американского лидера.

По результатам расследования, в документальном фильме ВВС Panorama показали отредактированную речь Трампа. В частности, BBC смонтировал две ее части для создания впечатления, якобы Трамп открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США в 2021 году.

