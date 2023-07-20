Telegraph: оккупанты вывозили в РФ пожилых украинцев, их заставляли сдавать кровь для армии

Пожилых и уязвимых украинцев оккупанты вывозили на территорию России, лишали гражданства. Их также заставляли сдавать кровь и оставляли в агонии из-за неудачных медицинских процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Пытки над парализованным украинцем в Донецкой области

Парализованный 65-летний Олег Андреев был вывезен российскими войсками, которые оккупировали его деревню на востоке Украины.

После сильного российского обстрела его обнаружили в сгоревшем доме, когда он лежал рядом с матерью, которая погибла во время бомбежки. Андреев сказал, что его инвалидное кресло украл российский солдат, который использовал его для раненого товарища. Его доставили в интернат в Макеевке (Донецкая область), где сотрудники отнеслись к нему с пренебрежением.

Андреева фактически не лечили

В кармане его инвалидной коляски также лежали все важные документы, которыми он владел, включая паспорт. Он сказал, что потом его забрали россияне, не дав возможности сообщить дочери, что он еще жив.

"Они просто оставили парализованного человека без каких-либо документов, вообще без документов", - сказала его дочь.

Пальцы ног Андреева, сильно обмороженные после того, как он лежал на лестничной клетке во время обстрела при температуре -10°С, остались без лечения. Только когда боль стала невыносимой, врач согласился их удалить.

Единственным лечением, которое он получил, была зеленка. Лекарств против боли не было. Также Андреев сказал, что он подвергся ругани со стороны персонала и унижению со стороны медсестры, которая насмехалась над ним, когда ему нужно было помочь помыться. По его словам, ему побрили голову и лицо без его разрешения, а сотрудники также забрали 70% его пенсии.

Друг Андреева также пострадал от медиков в РФ

Андреев сказал, что встретил в учреждении друга, 61-летнего Игоря, который потерял способность пользоваться ногами во время своего пребывания в России из-за того, что его не лечили от радикулита.

Иногда Андреев отдавал те небольшие деньги, которые у него были, здоровому пациенту, который мог найти еду для него и Игоря.

"Несколько раз он покупал мне клубнику и малину, представляете? Я был так счастлив в тот момент", - сказал он.

После нескольких месяцев безуспешных попыток освободить отца Андреевой удалось связаться с благотворительной организацией, которая помогла ему сбежать и воссоединить их. Всего через две недели после освобождения Игорь умер от болезней, связанных с отсутствием надлежащего лечения на оккупированной территории.

Женщину заставляли сдавать кровь для русской армии

Элли Исаева, которая работает в благотворительной организации, сказала журналистам, что помогает семьям, чьи родственники оказались в ловушке без денег или надлежащего ухода в захваченных Россией территориях Украины.

Она сказала, что недавно работала над спасением женщины, которую заставили сдать кровь, для раненых российских солдат.

Россияне не разрешали вывозить украинцев на лечение

Прошлым летом организации "Помогу выехать" стало известно, что в оккупированном тогда Граково (Харьковская область) пожилая женщина имела тяжелую форму гангрены и не получала должного лечения.

К моменту прибытия помощи у нее уже были галлюцинации. Она умерла после того, как российские солдаты отказались позволить водителю благотворительной организации отвезти ее в больницу.

РФ отбирала украинские паспорта у депортированных

Исаева рассказала, что у многих пациентов-инвалидов, с которыми она работала, отобрали паспорта и навязали им российское гражданство.

Потребовались недели, чтобы освободить группу из пяти мужчин-инвалидов в возрасте от 20 до 35 лет и вывезти их обратно в Украину, поскольку у них отобрали паспорта, когда их отправили в Воронеж из Каховки (Херсонская область).

Двое мужчин, Александр и Богдан, заявили, что персонал учреждения, в котором они находились, планировал объявить их психически недееспособными. Богдан ходит на костылях и страдает церебральным параличом, а Александр находится в инвалидной коляске с невыясненным заболеванием.

Пенсионерку заставляли принять российское гражданство

75-летняя пожилая женщина, которая сбежала обратно в Украину, рассказала, что ее выгнали из дома во время вторжения России. Женщина рассказала, что пятеро вооруженных россиян с белыми повязками взломали замок в ее доме и приказали уйти.

"Все, что у меня было - телефон, деньги, одежда - все осталось в доме", - сказала женщина.

По ее словам, ее погрузили в машину, не объяснив, куда ее везут. Российские официальные власти сказали ей, что у нее есть два варианта: принять российское гражданство и отправиться в интернат или остаться на ближайшем вокзале.

Когда она сопротивлялась, она сказала, что ей угрожали отправкой в психиатрическую больницу.

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.