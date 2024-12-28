Telegram заблокировал каналы российской пропаганды в ЕС

На примере с Telegram-каналом "РИА Новости" сообщается, что он недоступен пользователям из Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Франции и Швейцарии.

"Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство", - говорится в уведомлении.

Такая же ситуация с Telegram-каналом "Известия", который не загружается как минимум в Испании, Германии, Швеции и Бельгии. При попытке зайти на каналы тоже появляется уведомление о нарушении местного законодательства.

РБК-Украина проверило доступность канала "РИА Новости" на территории Польши и подтверждает, что он заблокирован.

Фото: Telegram-канал "РИА Новости" не доступен в Польше (скриншот)