Telegram заблокировал каналы российской пропаганды в ЕС

Мессенджер Telegram начал блокировать каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза. С сегодняшнего дня там недоступны каналы "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" и RT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и собственный мониторинг.
На примере с Telegram-каналом "РИА Новости" сообщается, что он недоступен пользователям из Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Франции и Швейцарии.
"Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство", - говорится в уведомлении.
Такая же ситуация с Telegram-каналом "Известия", который не загружается как минимум в Испании, Германии, Швеции и Бельгии. При попытке зайти на каналы тоже появляется уведомление о нарушении местного законодательства.
РБК-Украина проверило доступность канала "РИА Новости" на территории Польши и подтверждает, что он заблокирован.
Фото: Telegram-канал "РИА Новости" не доступен в Польше (скриншот)
Напомним, в мае Европейский Союз запретил вещание Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" и "Российской газеты" на территории ЕС за военную пропаганду. Тогда Россию обвинили в систематической кампании по манипулированию СМИ и искажению фактов.
Осенью Telegram заблокировал на территории Украины канал RT за нарушение местного законодательства.
На фоне американских санкций против российской пропаганды ее каналы заблокировала социальная сеть коротких видео TikTok. Были удалены аккаунты сети Sputnik и RT International - всего около 40 каналов.
Кроме того, Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.
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