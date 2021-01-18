Telegram заблокував сотні закликів до насильства у США, - Дуров

Модератори месенджера Telegram минулого тижня заблокували сотні публічних закликів до насильства у США. Адміністрація месенджера уважно стежить за ситуацією з заворушеннями в США.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Незважаючи на те, що в месенджері налічують лише 2% користувачів із США, адміністрація Telegram стежить за ситуацією в Америці.

"Громадянські рухи в усьому світі покладаються на Telegram, щоб відстоювати права людини, не вдаючись до заподіяння шкоди", - зазначив Дуров.



Він розповів, що команда модераторів ще на початку січня почала отримувати все більше повідомлень про публічні активності, пов'язані з США.

"Команда діяла рішуче, приймаючи більш суворі заходи щодо американських Telegram-каналів, що пропагують насильство", - повідомив Дуров.



Дуров запевнив, що адміністрація месенджера продовжує обробляти повідомлення від користувачів, а також активно видаляє контент, що закликає до насильства.



Нагадаємо, 7 січня 2021 року акаунти 45-го президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані після заворушень у Вашингтоні.

Також компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дому і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.