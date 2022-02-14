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Telegram заблокував радикальні канали через вимогу Німеччини

Автор: Сергій Пишкін

Месенджер Telegram, який належить Павлу Дурову, заблокував 64 канали на вимогу влади Німеччини. У країні стурбовані тим, що платформа стала "притулком" та прихильників теорій змови і екстремістів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

10 лютого відбулася віртуальна зустріч представників Telegram, а також уряду Німеччини. Під час переговорів сторони обговорили стурбованість країни, а також домовилися стосовно підтримки подальшого контакту. Більш того, на зустрічі був присутній і Павло Дуров.

Як повідомляла влада Німеччини, Telegram часто використовували для обміну інформацією або ж координування своїх дій противники COVID-обмежень. Також в месенджері поширювалися пости з погрозами політикам.

"Telegram більше не повинен бути розсадником правих екстремістів, ідеологів теорій змови та інших підбурювачів", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як створювати власні стікери, а також видеостікери у Telegram.

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