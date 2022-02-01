Telegram покращив навігацію між чатами: як вона працює

У новому оновленні Telegram покращив функцію навігації. Відтепер вона стала ще більш зручною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.
Після переходу за посиланням, або ж під час скролінгу звичайних чатів - необхідно затиснути кнопку "Назад" аби обрати потрібний вам канал.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі цікаві подробиці великого оновлення месенджеру Telegram.
Також РБК-Україна писало й про те як створювати власні відеостікери.
Зокрема, Telegram не лише оновив список емодзі, але і покращив функцію реакції.