RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Telegram покращив навігацію між чатами: як вона працює

Автор: Сергій Пишкін

У новому оновленні Telegram покращив функцію навігації. Відтепер вона стала ще більш зручною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

Після переходу за посиланням, або ж під час скролінгу звичайних чатів - необхідно затиснути кнопку "Назад" аби обрати потрібний вам канал.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі цікаві подробиці великого оновлення месенджеру Telegram.

Також РБК-Україна писало й про те як створювати власні відеостікери.

Зокрема, Telegram не лише оновив список емодзі, але і покращив функцію реакції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram