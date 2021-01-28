У Telegram можна буде перенести історію листування з WhatsApp

Фото: WhatsApp (pexels)

Розробники Telegram випустили оновлення 7.4 для iOS, в якому з'явилася можливість перенести історію листування з інших сервісів. Зокрема месенджера WhatsApp.

Про це йдеться в описі оновлення.



Тепер можна перенести в Telegram історію листування з інших додатків. Наприклад, WhatsApp, Line або KakaoTalk.

Крім того, користувачам месенджера стануть доступні ряд інших нових функцій: користувачі Telegram крім повідомлень в чаті зможуть видаляти створені ними групи для всіх учасників, секретні чати зі списку чатів, а також історію дзвінків; в голосових чатах можна буде регулювати гучність для окремих учасників; з'явиться можливість поскаржитися на групи або канали, які видають себе за офіційні представництва відомих людей або організацій.

Нагадаємо, колишній посол США в Марокко Марк Гінзберг і очолювана ним некомерційна організація Coalition for a Safer Web подали позов до Alphabet, материнської компанії Google. Вони вимагають видалити месенджер Telegram з магазину Google Play.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що модератори месенджера Telegram заблокували сотні публічних закликів до насильства у США. Адміністрація месенджера уважно стежить за ситуацією з заворушеннями в США.