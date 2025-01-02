Telegram под запретом: какие украинские вузы ввели ограничения

Так, с 1 января 2025 года Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запретил использование мессенджера Telegram для образовательных и служебных целей. Соответствующий приказ подписал президент университета Сергей Квит.

Запрет распространяется на всех студентов и работников университета, которые больше не смогут использовать Telegram в рабочей коммуникации и учебном процессе. Исключением является использование мессенджера для научных исследований. Кроме того, все учетные записи и ссылки, связанные с университетом, должны быть удалены.

С 11 ноября Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил использование Telegram в служебных целях. Ректор университета подписал соответствующий приказ, а в общежитиях уже ограничен доступ к мессенджеру через вай-фай.

Национальный авиационный университет также запретил использование Telegram для служебных нужд еще в конце октября. Подобные ограничения ввел столичный университет имени Бориса Гринченко, где запрещено устанавливать Telegram на смартфоны и компьютеры сотрудников, коммуницировать через него со студентами и использовать для передачи данных.

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко с 1 ноября работников обязали полностью отказаться от использования мессенджера в работе, заменив его другими платформами.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича получил рекомендации Министерства образования и науки еще в октябре 2024 года, после чего издал приказ об ограничении Telegram.

Украинский католический университет запретил использование мессенджера для коммуникации с абитуриентами, студентами, выпускниками и коллегами.

В то же время в Сумском государственном университете никаких ограничений на использование Telegram пока не вводили, но часть внутренних процессов уже перенесли в мессенджер WhatsApp.

Ограничения на использование Telegram в учебных заведениях связаны с вопросами информационной безопасности, о чем отмечалось в письмах Министерства образования и науки Украины.