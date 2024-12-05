Телефонные мошенники. Как не попасть на крючок аферистов

Самыми популярными схемами, к которым прибегают мошенники, являются смс-сообщения и звонки от работников банка или полиции.

Кроме того, телефонные аферисты могут "украсть" вашу sim-карту. Поскольку с доступом к ней можно украсть деньги с кредитных карт. Помимо этого, они могут попросить отправить код подтверждения или ввести специальную комбинацию на телефоне.

Мошенники также могут позвонить вам и бросить трубку. Таким образом они хотят проверить, существует ли данный номер телефона. Кроме того, часто от телефонных мошенников страдают пожилые люди. Мошенники звонят им и рассказывают, что "их родственник в беде". Таким образом они могут выманить у них деньги.

Как не попасть в ловушку аферистов

Чтобы не попасть на крючок телефонных мошенников, соблюдайте простые правила:

Не воспринимайте слишком серьезно то, что вам говорят по телефону;

Не совершайте никаких поспешных действий, как бы вас ни торопили;

Проверяйте любую информацию, поступающую вам в мессенджеры;

Никому и никогда не сообщайте свои персональные данные по телефону.

Однако, если вы или ваши близкие все же стали жертвой мошенников - звоните по номеру 102.