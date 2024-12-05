Телефонные мошенники. Как не попасть на крючок аферистов

Украинцы каждый день страдают от телефонных мошенников. Чтобы не попасть на крючок аферистов, всегда проверяйте информацию и никому не сообщайте свои персональные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Запорожской области.
Самыми популярными схемами, к которым прибегают мошенники, являются смс-сообщения и звонки от работников банка или полиции.
Кроме того, телефонные аферисты могут "украсть" вашу sim-карту. Поскольку с доступом к ней можно украсть деньги с кредитных карт. Помимо этого, они могут попросить отправить код подтверждения или ввести специальную комбинацию на телефоне.
Мошенники также могут позвонить вам и бросить трубку. Таким образом они хотят проверить, существует ли данный номер телефона. Кроме того, часто от телефонных мошенников страдают пожилые люди. Мошенники звонят им и рассказывают, что "их родственник в беде". Таким образом они могут выманить у них деньги.
Чтобы не попасть на крючок телефонных мошенников, соблюдайте простые правила:
Однако, если вы или ваши близкие все же стали жертвой мошенников - звоните по номеру 102.
Ранее мы писали, как владельцы iPhone стали жертвами массового взлома. Мошенники используют новую схему для взлома Apple ID: жертве посылается фальшивое письмо от Apple с предупреждением о предстоящей блокировке аккаунта. В нем содержится ошибочная ссылка, которая ведет на поддельный сайт, где пользователи вводят свои данные, теряя доступ к аккаунту или даже к телефону.
Читайте также, украинцев предупредили о новой мошеннической "схеме", с которой можно встретиться в популярном среди многих пользователей мессенджере - WhatsApp.