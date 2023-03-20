Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина еще не запланирован, - Белый дом

На вопрос о том, известна ли дата разговора Байдена с Цзиньпином, Кирби ответил, что переговоры еще не запланированы. Однако он добавил, что президент США хотел бы, чтобы разговор состоялся в подходящее время.

"Президент хочет хранить открытыми эти каналы связи, так мы будем действовать, разговор с главой Си (Цзиньпином, - ред.) состоится в соответствующее время", - сказал Кирби.

Напомним, сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь прилетел в Москву. Российские СМИ сообщают, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным уже началась.

Также отметим, что ранее президент США Джо Байден анонсировал разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

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