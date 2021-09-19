ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тіла трьох людей знайшли на польсько-білоруському кордоні

Новость на русском →
Неділя 19 вересня 2021 23:11
Тіла трьох людей знайшли на польсько-білоруському кордоні Фото: прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю три тіла (tvr.by)
Автор: Артур Родивилов

Польські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю тіла трьох людей. Інцидент стався в неділю, 19 вересня, в прикордонному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.

Надалі розслідуванням займається прокуратура.

"Сьогодні, 19 вересня, в прикордонному районі з Білоруссю виявлені тіла трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура", - йдеться в повідомленні.

Раніше Польща заявила, що Білорусь вивезла з Близького Сходу щонайменше 10 000 мігрантів для гібридної атаки на європейські країни.

РБК-Україна писало, що Олександр Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви. Він нагадав, що Білосток і Вільнюс колись належали Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша
NEWS
Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту
Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт