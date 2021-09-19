Тіла трьох людей знайшли на польсько-білоруському кордоні
Фото: прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю три тіла (tvr.by)
Польські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю тіла трьох людей. Інцидент стався в неділю, 19 вересня, в прикордонному районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.
Надалі розслідуванням займається прокуратура.
"Сьогодні, 19 вересня, в прикордонному районі з Білоруссю виявлені тіла трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура", - йдеться в повідомленні.
Раніше Польща заявила, що Білорусь вивезла з Близького Сходу щонайменше 10 000 мігрантів для гібридної атаки на європейські країни.
РБК-Україна писало, що Олександр Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви. Він нагадав, що Білосток і Вільнюс колись належали Білорусі.