Тіла п'яти жертв пожежі в Одесі досі не ідентифікували

Тіла п'яти жертв пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу досі не ідентифікували. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ярового, станом на 10 грудня невідомо місце перебування чотирьох осіб.

"Станом на зараз трагедія забрала життя 12 людей. Місце знаходження 4 людина поки невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати", - повідомив Яровий.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік. Другою версією пожежі є підпал.

Також РБК-Україна писало, що директору коледжу Любові Кочерзі повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Як повідомили в поліції, розслідування пожежі планується завершити в першому кварталі 2020 року.

Крім цього повідомлялося, що в будівлі одеського коледжу не було виявлено жодного вогнегасника. Як зазначив начальник поліції в Одеській області Олег Бех, вогнегасники були лише під ліжком коменданта, яка знаходиться не в приміщенні навчального закладу.