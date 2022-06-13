Тіла 1200 загиблих в Україні залишаються невідомими, - голова Нацполіції

"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 000 людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах. Понад 1500 цивільних осіб загинули на території Київської області", - сказав Клименко.

Велику кількість людей у Київській області знайшли загиблими у своїх будинках і квартирах.

"Коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Зазвичай, ці люди помирали від мінно-вибухових травм", - пояснив він.

"Братські могили - це окрема тема, щодо них ми ще працюємо", - додав Клименко.

Він припускає, що таких поховань буде набагато більше в міру того, як Україна звільнятиме нові території.