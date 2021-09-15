Текст проекту держбюджету-2022 оприлюднено на сайті Верховної ради

Згідно з документом, доходи держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%.