Техогляд транспорту повинен бути обов'язковим з 2022 року, - Криклій

В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. Вводити його будуть поступово.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, почати вводити техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію.

"Дотримання транспортних технічних вимог і контролю важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося", - заявив Криклій.

Міністр зазначив, що введення техогляду транспорту є одним з основних вимог в імплементаційних документах щодо євроінтеграції.

"Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, адже це насамперед стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним фактором забруднення є саме транспорт. Транспорт - це ще й питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів", - розповів Криклій.

Зазначимо, що обов'язковий техогляд приватних авто в Україні було скасовано в 2011 році, а нові вимоги вводяться у відповідності з Директивою 2014/45/ЄС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом з допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID).