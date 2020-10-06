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В МІУ розповіли, коли введуть обов'язковий техогляд автомобілів

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 16:56
В МІУ розповіли, коли введуть обов'язковий техогляд автомобілів
Фото: Владислав Криклій (facebook.com/vladyslav kryklii)
Автор: РБК-Україна

Міністерство інфраструктури України буде просувати в Кабінет міністрів законопроект про обов'язковий техогляд приватних автомобілів. Він може почати діяти з 2022 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, зараз проект закону про обов'язковий техогляд не узгоджений лише з Державною регуляторною службою.

Криклій також зазначив, що це важкий законопроект.

"Кожен раз, коли його підіймаємо, всі кажуть: "Давайте не в цьому році", - повідомив він.

За словами міністра, наступний рік є останнім для введення техогляду згідно з підписаною угодою з Європейським союзом.

"І це трохи лякає. Адже (технічний огляд авто, - ред.) вже давно - приватний бізнес. Держава впливає мінімально. В Україні вже близько 650 таких суб'єктів", - зазначив Криклій.

Зазначимо, що обов'язковий техогляд приватних авто в Україні було скасовано у 2011 році, а нові вимоги вводяться відповідно до директиви 2014/45/ЄС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом з допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID).

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