Технологическая гонка. В ОП проанализировали использование Россией новых дронов

Российская Федерация зависима от своих партнеров, которые помогают ей обходить санкции и получать компоненты для производства вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как отметил Ермак, использование врагом во время налетов на Украину новых дронов, говорит о нескольких вещах. Во-первых, кустарная сборка БпЛА свидетельствует об удешевлении технологий производства в войне и сложности для вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК) выходить на массовость сборки других образцов из-за санкций и ограничений.

Враг зависим от своих партнеров, в связи с чем, если больше "прикрутить", режим не будет способен продолжать интенсивный террор.

Во-вторых, технологии войны не стоят на месте.

"Это гонка и мы не стоим на месте. Также это приводит к устареванию отдельных образцов вооружений, которые становятся менее эффективными против новых типов оружия и принципов ведения войны. Соответственно, демократический мир не имеет права проиграть технологическую гонку автократиям", - добавил глава ОП.

Ермак отметил, что демократическим странам важно не только работать в направлении ограничений, но и развивать собственное вооружение и наращивать темпы производства.

"Речь не только об Украине, но и действия автократических сил на Ближнем Востоке с использованием прокси. Украина же заинтересована в производстве оружия для того, чтобы защищать себя и принципы демократии", - отметил он.

Россия начала использовать новые типы беспилотников

Как сообщило агентство Reuters, за последние несколько недель противник совершил пять атак на Украину, используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов. Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.

Позже в СМИ рассказали подробнее о дроне "Гербера", который россияне называют "младшей сестрой" Shahed.