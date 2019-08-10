Техаський стрілок заявив поліції, що його метою було "мексиканці"

Підозрюваний у вбивстві 22 осіб у Ель-Пасо (США) Патрік Крусиус підтвердив поліції, що він цілеспрямовано обрав в якості жертв "мексиканців". Про це пише "Голос Америки".

Так, у розпорядженні журналістів опинився протокол допиту Крусиуса, складений після його арешту. Свідчення у Крусиуса взяли в неділю, на наступний день після інциденту.

"Обвинувачений стверджує, що в магазині він відкрив стрілянину зі свого АК-47, і застрелив безліч невинних жертв", - йдеться у протоколі допиту.

Крім того, Крусиус підтвердив, що він цілеспрямовано стріляв у "мексиканців".

CNN з посиланням на джерела, близькі до слідства, розповіла про те, чому вибір злочинця припав саме на Ель-Пасо - місто на заході Техасу, де 83% населення складають іспаномовні американці і вихідці з країн Латинської Америки. За словами джерел, Крусиус хотів влаштувати стрілянину як можна далі від передмістя Далласа, де він жив разом зі своїми родичами.

Крусиус проїхав на автомобілі близько 11 години, подолавши відстань понад 1000 км, перш ніж потрапити в Ель-Пасо.

Раніше повідомлялося, що прокурори клопотатимуть про смертної кари для 21-річного нападника.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в Техасі в торговому центрі у місті Ель-Пасо загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення. Троє загиблих виявилися мексиканцями, ще шість громадян Мексики постраждали в результаті стрілянини.