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В Техасе продолжает расти уровень воды: число жертв достигло 82

Фото: в штате Техас новая угроза затопления (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В американском штате Техас реки вновь начинают выходить из берегов из-за обильных осадков. Подтвержденное число погибших достигло минимум 82 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Подтверждено количество жертв наводнений в следующих округах:

  • 68 смертей в округе Керр;
  • 6 смертей в округе Трэвис;
  • 3 смерти в округе Бернет;
  • 2 смерти в округе Кендалл;
  • 2 смерти в округе Уильямсон;
  • 1 смерть в округе Том-Грин.

Среди погибших числится 28 детей, а общее число продолжает расти. Дождь вновь обрушился на верхнюю часть бассейна реки Гваделупе, что привекло к повышению уровня воды в в округе Керр.

"Пожалуйста, будьте бдительны, если вы находитесь вблизи реки Гваделупе или ручья Джонсон", - предупредили в офисе шерифа округа Керр.

Наводнение в Техасе

Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.

В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.

Из-за трагедии президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в Техасе. 6 июля он заявил, что планирует посетить штат в пятницу. Также он пообещал, что федеральная помощь Техасу будет продолжена.

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