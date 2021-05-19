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У Техасі скасували носіння масок у школах

Автор: Даша Харченко

У Техасі, США, з червня у всіх державних школах скасували носіння масок. Це розпорядження суперечить останнім рекомендаціям CDC (центри з контролю та запобігання захворюванням) США.

Про це повідомляє Reuters.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив, що з наступного місяця у всіх державних школах штату скасовується обов'язкова вимога про носіння захисних масок.

Крім цього, з п'ятниці, 21 травня, держустанова, співробітники якого вимагатимуть дотримуватися обов'язкового маскового режиму, може бути оштрафована на 1 тисячу доларів.

"Ми можемо продовжити боротьбу з COVID-19, захищаючи при цьому свободу техасців вибирати, носити маски чи ні", - заявив губернатор.

Як зазначає Reuters, це розпорядження суперечить останнім рекомендаціям CDC (центри з контролю і запобігання захворювань) США про те, що школярам слід носити маски в 2020-2021 навчальному році, оскільки до того моменту, коли відновляться очні заняття, вакциновані будуть далеко не всі учні.

Варто відзначити, що в Техасі від коронавірусу повністю щеплені 30% осіб, при цьому переважна більшість дітей не пройшли вакцинацію


Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, в Сполучених Штатах менш ніж за тиждень вакцинували понад 600 тисяч дітей. Перше щеплення від коронавірусу отримали діти віком від 12 до 15 років.

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