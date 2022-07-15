Росія створює "добровольчі батальйони" та залучає до війни в'язнів, - Данілов

Росія продовжує проводити приховану мобілізацію, щоб зібрати живу силу на війну в Україні. Для цього створюються так звані "добровольчі батальйони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.

За його словами, Міноборони РФ збільшує зарплати бійців контрактної служби, аби вони погодилися відправитися в Україну. "На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони"", - зазначив Данілов. Також він додав, що російське керівництво залучає до війни в’язнів, засуджених за кримінальними статями.