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В Тегеране заявили, что соглашение с США обеспечило больше безопасности, чем война

08:22 18.06.2026 Чт
2 мин
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал дипломатию продолжением борьбы
aimg Юлия Маловичко
Фото: спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф (Getty Images)

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выступил с важной речью, в которой подробно описал внутренние механизмы геополитического противостояния с высокими ставками, назвав дипломатию продолжением активной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Royanews.

Дипломатия восстановила безопасность

Галибаф подчеркнул, что главной целью любой государственной стратегии должно быть достижение основных национальных целей и восстановление базовой стабильности.

Он отметил, что, хотя он постоянно поддерживал связь с военными командирами на местах, готовясь к неизбежному удару, ошеломляющий успех дипломатического канала в конечном итоге изменил исход событий, немедленно вернув безопасность в регион.

Ощутимый успех этой дипломатической победы уже виден на местах в Ливане, сказал Галибаф.

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Спикер иранского парламента подчеркнул, что в течение первых 24 часов после объявления перемирия более 50 процентов граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за ожесточённых боев, уже успешно вернулись в свои дома.

Завершая свое выступление, Галибаф выразил признательность профессиональному персоналу Министерства иностранных дел Ирана за проведение сложных дипломатических маневров, при этом подчеркнув, что его собственный подход остается основополагающим в его опыте как солдата.

"У меня есть опыт дипломатической работы, но дипломатия - не моя профессия", - подытожил он.

"Я боец, но с духом и культурой воина я также иду по пути дипломатии", - добавил политик.

Напомним, 17 июня США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном, достигнутого в минувшие выходные.

Однако президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон может возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе с Тегераном зайдут в тупик.

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