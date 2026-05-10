Тегеран обещает жесткий удар по американским базам в случае нападения на иранские суда

06:30 10.05.2026 Вс
Даже несмотря на якобы соблюдение непрочного прекращения огня, Иран обещает жесткий ответ Америке
aimg Юлия Маловичко
Тегеран обещает жесткий удар по американским базам в случае нападения на иранские суда Фото: иранские военные (Getty Images)
Любое нападение на иранские нефтяные танкеры или коммерческие суда будет встречено "тяжелым ответным нападением" на одну из американских баз в регионе и вражеские корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assosiated Press.

Иранское государственное телевидение сообщилоо намерении жестко ударить по американским базам после того, как США нанесли удар по двум иранским нефтяным танкерам, что поставило под сомнение месячное прекращение огня.

Американские военные в свое оправдание заявили, что танкеры пытались нарушить блокаду иранских портов.

Тем временем Бахрейн, где расположен региональный штаб ВМС США, заявил об аресте десятков людей, которые, по его словам, имели связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как пишет издание, Вашингтон ожидает ответа Ирана на его последнее предложение по соглашению о прекращении войны, восстановлении судоходства в Ормузском проливе и сокращении спорной ядерной программы.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что предложение Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана для содействия переговорам по урегулированию остается на столе переговоров.

Последнее о войне в Иране

Как известно, сейчас между США и Ираном официально продолжается режим прекращения огня, хотя он и считается хрупким. Уже на следующей неделе представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.

США настаивают на отказе Тегерана от ядерной программы, однако именно этот аспект является сверхважным для иранского режима, который не соглашается на предложения Вашингтона.

Еще одним весомым нерешенным аспектом является блокада Ормузского пролива, которую установил Тегеран. Администрация Дональда Трампа уже принимала различные меры, чтобы этот вопрос решить, однако пока в этом вопросе - тупик.

