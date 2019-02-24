Протягом доби в Україну не пропустили майже 60 мігрантів

В Одесі не пропустили на територію країни 16 громадян Іраку

От начала 2019 года пограничники не пропустили в Украину свыше 730 нелегальных мигрантов. Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе.

Как сообщается, на протяжении прошлых суток, 23 февраля, работники пограничной службы воспрепятствовали попаданию в страну около 60 нелегалов.

Отмечается, что в Одессе правоохранители не пропустили 16 граждан Ирака, которые прибыли рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов.

Мигранты не смогли подтвердить цель своего визита на территорию Украины, поэтому им было отказано в пропуске через госграницу и возвращено обратными рейсами.

Кроме того, более 730 незаконных мигрантов не были пропущены на территорию Украины с начала 2019 года.

Напомним, ранее украинские пограничники встретились с послом Израиля Йоелем Лионом и ознакомили его с требованиями законодательства Украины по вопросам, регламентирующих въезд на территорию Украины иностранцев.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе возросло количество отказов во въезде в Украину израильским туристам. Увеличение количества отказов израильским гражданам связано с большим количеством туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки.