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Протягом доби в Україну не пропустили майже 60 мігрантів

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 14:41
Протягом доби в Україну не пропустили майже 60 мігрантів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В Одесі не пропустили на територію країни 16 громадян Іраку

Від початку 2019 року прикордонники не пропустили в Україну понад 730 нелегальних мігрантів. Про це РБК-Україна повідомили в Державній прикордонній службі.

Як повідомляється, протягом минулої доби, 23 лютого, працівники прикордонної служби завадили потраплянню в країну майже 60 нелегалів.

Зазначається, що в Одесі правоохоронці не пропустили 16 громадян Іраку, які прибули рейсом з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Мігранти не змогли підтвердити мету свого візиту на територію України, тому їм було відмовлено в пропуску через держкордон та повернуто зворотними рейсами.

Крім того, понад 730 незаконних мігрантів не були пропущені на територію України від початку 2019 року.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники зустрілися з послом Ізраїля Йоелем Ліоном та ознайомили його з вимогами законодавства України з прикордонних питань, що регламентують в'їзд на територію України іноземців.

Як писало РБК-Україна, протягом минулого тижня зросла кількість відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам. Збільшення кількості відмов ізраїльським громадянам пов'язане з великою кількістю туристів, які не мають з собою достатньої кількості коштів, не можуть підтвердити мету і програму своєї поїздки.

 

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