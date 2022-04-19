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ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів

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Вівторок 19 квітня 2022 22:18
ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів На Сході ЗСУ ліквідували окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Сході 19 квітня українські військові відбили 3 атаки ворога. В результаті боїв було знищено один вертоліт окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Війська РФ і далі продовжують здійснювати наступальні дії.

Так, в результаті боїв було знищено:

  • особового складу - 30;
  • танків - 2;
  • БТР/БМП - 8;
  • АТ (автомобільної техніки) - 2;
  • вертольотів - 1.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 18 квітня, українські військові на Сході відбили 4 атаки ворога та знищили 20 окупантів.

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