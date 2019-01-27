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Протягом тижня від мін очистили майже 45 гектарів території Донбасу

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 10:26
Протягом тижня від мін очистили майже 45 гектарів території Донбасу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Підрозділи ДСНС виявили та знешкодили 63 вибухонебезпечних предмети

Протягом тижня вибухотехніки з підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) очистили від вибухонебезпечних предметів 44,61 гектарів території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, протягом тижня підрозділи ДСНС виявили та знешкодили щонайменше 63 вибухонебезпечні предмети. Таким чином вибухотехніки забезпечили щоденний доступ персоналу Донецької фільтрувальної станції до робочих місць та функціонування пунктів надання допомоги населенню в межах КПВВ.

"Основні зусилля було зосереджено для забезпечення безпеки населення в межах населених пунктів та об'єктів інфраструктури", - зазначили у відомстві.

Протягом тижня від мін очистили майже 45 гектарів території Донбасу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Торецьк Донецької області правоохоронці під час проведення оперативних заходів щодо виявлення та документування злочинів, у п’ятницю, 25 січня, виявили схрон боєприпасів.

Додамо, що протягом 2018 року працівники ДСНС в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі перевірили та розмінували понад 4 тисячі гектарів території. Так, протягом минулого року вибухотехніки знешкодили понад 24,7 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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