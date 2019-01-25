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В ДСНС розказали про результати роботи з розмінування Донбасу у 2018

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 13:59
В ДСНС розказали про результати роботи з розмінування Донбасу у 2018
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

За рік було перевірено та розміновано понад 4 тис. га

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у 2018 році було перевірено та розміновано понад 4 тисяч гектарів. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час публічного звіту "Про результати роботи ДСНС у 2018 році", передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, протягом 2018 року на виконання завдань за призначенням у зоні АТО та проведення ООС було знешкоджено понад 24 тисяч 700 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"В тому числі спеціально встановлених. Перевірено та розміновано понад 4 тисяч га територій та 16 га водних об’єктів", - повідомив Чечоткін.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ухваленого закону про розмінування Донбасу, Чечоткін повідомив, що ДСНС буде активно брати участь у розмінуванні територій на сході України.

"Звичайно, ми будемо залучені до завдань з розмінування. Ми свою роботу і не припиняли не на годину. Буде визначено ряд функцій і завдань, які будуть керуватись відповідним актом уряду. Хочу наголосити, що ми щоденно проводимо роботу в зоні проведення ООС. Ми виявляємо та знешкоджуємо досить значну кількість небезпечних предметів. В тому числі проводимо розмінування територій після надзвичайних ситуацій на арсеналах Міноборони", - додав він.

Зазначимо, в Україні сьогодні, 25 січня, вступив в силу закон про протимінну діяльність № 2642-VIII.

Закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Також РБК-Україна писало, що підрозділам служби з надзвичайних ситуацій у 2018 році вдалось врятувати життя близько 6 тисяч осіб.

 

 

Бойовики під Попасною обстріляли військовий автомобіль, є загиблий ДСНС врятувало близько 6 тис. осіб у 2018
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