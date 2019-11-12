Протягом дня з Гази в бік Ізраїлю було запущено понад 190 ракет

З 05:00 і до 19:00 з території Гази в бік Ізраїлю було запущено близько 190 ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Зазначається, що військами протиповітряної оборони збиті десятки ракет, які могли впасти на забудованій місцевості.

"В цілому, системою ПРО збито понад 90% ракет, які могли завдати шкоди або призвести до загибелі ізраїльських громадян", - йдеться у повідомленні.

Також близько 50% запущених з Гази ракет впали на відкритій місцевості.

Нагадаємо, вранці 12 листопада з території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Нетивоті, даних про постраждалих поки немає. Крім того, система "Залізного купола" збила ракету на південь від Тель-Авіва, фрагменти якої розсіялися на значній території. При цьому протиракета впала в житловому районі Рішон ле-Ціона, не завдавши значної шкоди.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі введено особливе положення на 48 годин в населених пунктах 80 км в радіусі від сектора Газа. Крім цього в Ізраїлі почався призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної та протиракетної оборони.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Німеччині засудило ракетні обстріли Ізраїлю з території сектора Газа.