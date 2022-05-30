Упродовж години росіяни обстрілювали з артилерії село у Сумській області
Фото: обстріл Сумської області 30 травня (gettyimages)
Протягом години російські війська стріляли по прикордонному населеному пункту у Сумьскій області. Снаряди розривали у селі Шосткинського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново.
Стріляли по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону. Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами.
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