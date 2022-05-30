У прокуратурі показали, якими снарядами сьогодні обстріляли Сумську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 30 травня 2022 року близько 7:30 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області снарядами, які були начинені гострими цвяхоподібними металевими дротиками - флешетами. Подібними снарядами посічено чотири будинки мирних жителів. За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Інформацію про обстріли підтвердив керівник області Дмитро Живицький.

"На цих фото - те, що було в російських снарядах, якими ворог обстріляв Середино-Будську громаду сьогодні вранці. Обстріл почався майже о 8 ранку, близько 11 прильотів", - написав Живицький.

Також голова Сумської ОВА повідомив, що сьогодні вночі територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами.

"Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", - написав Живицький.