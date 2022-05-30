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У прокуратурі показали, якими снарядами сьогодні обстріляли Сумську область

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 18:38
У прокуратурі показали, якими снарядами сьогодні обстріляли Сумську область Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 30 травня 2022 року близько 7:30 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області снарядами, які були начинені гострими цвяхоподібними металевими дротиками - флешетами. Подібними снарядами посічено чотири будинки мирних жителів.У прокуратурі показали, якими снарядами сьогодні обстріляли Сумську областьЗа процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Інформацію про обстріли підтвердив керівник області Дмитро Живицький.

"На цих фото - те, що було в російських снарядах, якими ворог обстріляв Середино-Будську громаду сьогодні вранці. Обстріл почався майже о 8 ранку, близько 11 прильотів", - написав Живицький.

Також голова Сумської ОВА повідомив, що сьогодні вночі територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами.

"Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", - написав Живицький.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Сумському та Охтирському районах Сумської області було чутно кілька гучних вибухів.

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