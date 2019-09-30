Протягом 5 років економіка України зросте на 40%, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних 5 років економіка України може зрости на 40%. Про це заявив Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави уряду, для здійснення приросту економіки на 40% необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій.

"протягом наступних 5 років, ми вважаємо реальним і ставимо амбіції прийти до такої ситуації, коли економіка зросте на 40%. Для цього потрібно залучити приблизно 50 млрд доларів інвестицій за 5 років. Це не космічна цифра. Це більше, ніж ми залучаємо зараз. Але це абсолютно реально. Нам потрібно створити багато робочих місць. Тому ми ставимо собі завдання створити мінімум 1 млн робочих місць ", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом може бути підписана в грудні. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, через кілька тижнів українська сторона повинна відвідати офіс МВФ у США, де продовжать переговори.

Також повідомлялося, що на цьому тижні у Верховній раді буде представлена Програма дій Кабміну.