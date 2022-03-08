З тебе два джипи на ВСУ, - Сухомлин звернувся до житомирського депутата

За словами мера Житомира, один з місцевих депутатів володіє салоном автомобілів з США. Свою дружину цей депутат вже переправив до Польщі, а зараз займається тим, що переганяє автомобілі зі свого салону через кордон.

Імені цього депутата Сухомлин поки не називає. Але звернувся до нього з проханням -залишатися людиною.

"Я поки не називаю прізвище цього депутата, але у мене є прохання:" Залишайся людиною! З тебе два джипи на ВСУ. Обіцяю фото передачі військовим. Дякую", - сказав Сухомлин.

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