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З тебе два джипи на ВСУ, - Сухомлин звернувся до житомирського депутата

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Житомир, Вівторок 08 березня 2022 14:46
З тебе два джипи на ВСУ, - Сухомлин звернувся до житомирського депутата Фото: мер Житомира Сергій Сухомлин (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Мер Житомира Сергій Сухомлин звернувся до одного з житомирських депутатів. Він закликав його залишатися людиною і пожертвувати два джипи на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна на Facebook Сергія Сухомлина.

За словами мера Житомира, один з місцевих депутатів володіє салоном автомобілів з США. Свою дружину цей депутат вже переправив до Польщі, а зараз займається тим, що переганяє автомобілі зі свого салону через кордон.

Імені цього депутата Сухомлин поки не називає. Але звернувся до нього з проханням -залишатися людиною.

"Я поки не називаю прізвище цього депутата, але у мене є прохання:" Залишайся людиною! З тебе два джипи на ВСУ. Обіцяю фото передачі військовим. Дякую", - сказав Сухомлин.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що всі депутати покинули Житомир, і мер дав їм час до ранку, щоб повернутися.

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