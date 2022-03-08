С тебя два джипа на ВСУ, - Сухомлин обратился к житомирскому депутату

Мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к одному их житомирских депутатов. Он призвал его оставаться человеком и пожертвовать два джипа на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина на Facebook Сергея Сухомлина.

По словам мэра Житомира, один из местных депутатов владеет салоном автомобилей из США. Свою супругу этот депутат уже переправил в Польшу, а сейчас занимается тем, что перегоняет автомобили из своего салона через границу.

Имени этого депутата Сухомлин пока не называет. Но обратился к нему с просьбой – оставаться человеком.

"Я пока не называю фамилию этого депутата, но у меня есть просьба: "Оставайся человеком! С тебя два джипа на ВСУ. Обещаю фото передачи военным. Спасибо", - сказал Сухомлин.

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