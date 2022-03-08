ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С тебя два джипа на ВСУ, - Сухомлин обратился к житомирскому депутату

Новина українською →
Житомир, Вторник 08 марта 2022 14:46
С тебя два джипа на ВСУ, - Сухомлин обратился к житомирскому депутату Фото: Мэр Житомира Сергей Сухомлин (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к одному их житомирских депутатов. Он призвал его оставаться человеком и пожертвовать два джипа на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина на Facebook Сергея Сухомлина.

По словам мэра Житомира, один из местных депутатов владеет салоном автомобилей из США. Свою супругу этот депутат уже переправил в Польшу, а сейчас занимается тем, что перегоняет автомобили из своего салона через границу.

Имени этого депутата Сухомлин пока не называет. Но обратился к нему с просьбой – оставаться человеком.

"Я пока не называю фамилию этого депутата, но у меня есть просьба: "Оставайся человеком! С тебя два джипа на ВСУ. Обещаю фото передачи военным. Спасибо", - сказал Сухомлин.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что все депутаты покинули Житомир, и мэр дал им время до утра, чтобы вернуться.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать