"Конотопская ведьма" и не только. Театр Франко изменил правила продажи билетов на спектакли

Драматический театр имени Ивана Франко в Киеве начал бороться с перекупами, из-за которых обычным зрителям сложно приобрести билеты на популярные спектакли. Теперь продажи билетов подтверждает система "Дия. Подпись".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он отметил популярность представлений в театре, в том числе "Конотопской ведьмы", о которой написал даже The New York Times. Однако Федоров обратил внимание, что там, где есть спрос - есть и перекупы билетов.

"Театр Франко начал бороться со спекулянтами и интегрировал "Дия. Подпись" для верификации аккаунтов", - сообщил министр.

Билеты на популярные представления в театре теперь можно купить только с верификацией. Среди них:

"Конотопская ведьма" с 30.10,

"Грек Зорба" с 24.10,

"Авантюрист" с 27.10,

"Житейское море" с 23.10,

"Свадьба Фигаро" с 26.10.

Федоров отметил, что один человек может приобрести не более 4 билетов на один спектакль.

"Дия. Подпись" уже работает в "Укрзализныце" и помогает отсеивать спекулянтов. Украинцы давно просили о такой же системе для покупки билетов в театр Франко, потому что "Дия" - это удобно", - добавил он.

Верифицировать свой аккаунт можно через "Дия. Подпись" на сайте театра.

"Надеюсь, что спрос на билеты будет ставить только больше, но конкуренция будет здоровой. Поддерживайте украинское, интересуйтесь нашей культурой без помех и спекулянтов", - подчеркнул Федоров.