"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп разнес план Макрона признать Палестину

Президент США Дональд Трамп заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину, как государство, "не имеют веса". А заявления французского президента "не имеют значения".

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами 25 июля.

"То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса", - сказал он, комментируя планы Макрона.

Франция хочет признать Палестину государством

Макрон еще 24 июля заявил о намерении Парижа признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре. В МИД Франции заявили, что таким образом собираются поддержать мир в секторе Газа.

В Британии с такими заявлениями не спешат - несмотря на то, что на премьер-министра Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием как можно быстрее признать Палестину суверенным государством.

Это решение вызвало критику со стороны израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Против идеи Франции выступили в США: государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон "решительно отвергает" план Макрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.