ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп разнес план Макрона признать Палестину

США, Пятница 25 июля 2025 18:41
UA EN RU
"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп разнес план Макрона признать Палестину Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину, как государство, "не имеют веса". А заявления французского президента "не имеют значения".

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами 25 июля.

"То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса", - сказал он, комментируя планы Макрона.

Франция хочет признать Палестину государством

Макрон еще 24 июля заявил о намерении Парижа признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре. В МИД Франции заявили, что таким образом собираются поддержать мир в секторе Газа.

В Британии с такими заявлениями не спешат - несмотря на то, что на премьер-министра Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием как можно быстрее признать Палестину суверенным государством.

Это решение вызвало критику со стороны израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Против идеи Франции выступили в США: государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон "решительно отвергает" план Макрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Палестина Дональд Трамп
Новости
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте