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Ті, що не встигли втекти. У ЗСУ показали розбиту техніку окупантів

Фото: ЗСУ показали розбиту техніку окупантів (facebook.com/92OMBr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили велику кількість техніки російських загарбників у ході повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook.

"Україна не ставала на коліна, а тільки зав’язала берці. А коли підвелась, ворогу-супостату не сподобалось! Ті, шо не встигли втекти!" - говориться у повідомленні.

Військові показали фото деякої знищеної техніки окупантів.

Фото: розбита техніка окупантів (facebook.com/92OMBr)

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 250 літаків, 219 вертольотів, 908 безпілотників та 2199 танків.

Окрім того, військові показали покинуту росіянами техніку і боєприпаси у Харківській області.

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Війна Росії проти України