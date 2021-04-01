ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тбілісі влаштували протест через приїзд російського журналіста, були сутички з поліцією

Новость на русском → Тбілісі, Четвер 01 квітня 2021 01:41
У Тбілісі влаштували протест через приїзд російського журналіста, були сутички з поліцією Фото: протест у Тбілісі (instagram.com/ekho_kavkaza/)
Автор: Даша Харченко

У Тбілісі проходить акція протесту через прибуття в країну російського журналіста Володимира Познера. Демонстранти заявляють, що він не визнає територіальну цілісність Грузії.

Про це повідомляє "Руставі-2".

Акція проходить біля будівлі готелю "Винотель", де зупинився журналіст.

Повідомляється, що журналіст хотів відзначити в Тбілісі своє 87-річчя.

Протести почалися після того, як представники опозиції назвали неприпустимим приїзд Познера. Журналіст через акції переїхав в готель "Румс". Активісти закидали фасад будівлі яйцями.

"Ми не плануємо розходитися і будемо тут до тих пір, поки ті, хто не вважає Абхазію частиною Грузії, не покинуть нашу країну. Пройдуть безперервні акції", - сказав лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Заал Удумашвілі, пише "РИА Новости".

Нагадаємо, в травні 2020 року Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що Росія могла б завоювати Україну, але таких планів не було. Російський журналіст вважає, що якби в РФ поставили таку мету, то це було б нескладно. "Якби був план захопити Україну, то це можна було б зробити. Ніяких проблем", - категорично заперечив російський журналіст.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі протест Грузія Тбилиси
NEWS
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати