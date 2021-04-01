В Тбилиси устроили протест из-за приезда российского журналиста, были столкновения с полицией

В Тбилиси проходит акция протеста из-за прибытия в страну российского журналиста Владимира Познера. Демонстранты заявляют, что он не признает территориальную целостность Грузии.

Акция проходит у здания гостиницы "Винотель", где остановился журналист.

Сообщается, что журналист хотел отметить в Тбилиси свое 87-летие.

Протесты начались после того, как представители оппозиции назвали недопустимым приезд Познера. Журналист из-за акции переехал в отель "Румс". Активисты закидали фасад здания яйцами.

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", - сказал лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, пишет "РИА Новости".

Напомним, в мае 2020 года Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Россия могла бы завоевать Украину, но таких планов не было. Российский журналист считает, что если бы в РФ поставили такую цель, то это было бы несложно. "Если бы был план захватить Украину, то это можно было б сделать. Никаких проблем", - категорично возразил российский журналист.